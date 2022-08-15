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مجدي عبدالغني: شيكابالا لا يستحق الحصول على هذا الراتب الكبير

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شيكابالا
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Teads
الإثنين، 15-08-2022 09:03 ص



قال الإعلامي مجدي عبدالغني ، إن شيكابالا نجم الزمالك يحصل على راتب كبير لا يستحقه، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير ومميز وقادر علي تغيير مسار المباراة لصالح الأبيض، لكن هذا لا يجعله مستحقًا لهذا الراتب الذي يتقاضاه.

وأضاف مجدي عبدالغني، عبر برنامجه البلدوزر بقناة الشمس : شيكابالا في مرحلة إنهاء مسيرته مع كرة القدم ، فلو رئيس النادي بيدفع من ماله الشخصي لن يعطي مثل هذا الراتب .

وأكمل : المهندس يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي يعاني من ضعف الجانب المادي، وهو مطالب بمليون جنيه مكافأت بعد كل مباراة وبالفعل دفع 6 مليون جنيه وقال إنه سيرحل .

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني .
 

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