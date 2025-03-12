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نجم الأهلي يهاجم الزمالك: مش كنتوا بتشتكوا من التحكيم المصري؟

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الأربعاء، 12-03-2025 10:08 ص

 

 

انتقد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، موقف نادي الزمالك من طلب خوض مباراة القمة بحكام مصريين، ورفضه للحكام الأجانب، رغم شكوى النادي الأبيض مؤخرا عبر بيانات رسمية من التحكيم المصري.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية: "أتعجب جدًا من موقف نادي الزمالك، من عدم طلب حكام أجانب لمباراة القمة، رغم شكواه من الحكام في مؤتمر صحفي وعبر بيانات، يعني كنتوا بتشتكوا من التحكيم".

وتابع عبدالجليل: “الكرة المصرية في الفترة الأخيرة اعتادت على الأزمات، وكنت أخشى مساء الثلاثاء من تكرار سيناريو مباراة 95، بعد وجود 3 حكام يقومون بالتسخين في أرض الملعب لإدارة المباراة حينذاك”.

وأضاف عبدالجليل في شأن مختلف منتقدا مدرب الأهلي كولر: “مارسيل كولر، مدرب كبير، ولكنه في المباريات الكبيرة يتعثر؛ بسبب التشكيل أو ظهور اللاعبين بمستوى متواضع وهذه مسؤوليته، كولر لا يركز في التشكيل أو التغييرات في الفترة الأخيرة”.

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