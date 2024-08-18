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نجم الأهلي يزور أحمد فتوح في محبسه

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الأحد، 18-08-2024 10:53 ص

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عدد من أصدقاء أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قاموا بزيارته في محبسه، أبرزهم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، والذي حرص على مؤازرته.

وتابع هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق أيضًا حرص على زيارة فتوح، بالإضافة إلى محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت، الذي لم يتركه على مدار الأيام الماضية".

وأضاف أمير هشام: "حتى الآن هناك بعض من لاعبي الزمالك لم يزوروا اللاعب في محبسه، ومن المفترض أن يكون هناك جلسة غدٍ يحضرها 6 لاعبين من الفريق مع اللاعب على رأسهم شيكابالا قائد الفريق وهشام نصر، مع أهل المتوفي من أجل دفع الدية وانتهاء أزمة القتل الخطأ".

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