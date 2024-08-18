كهربا: رفضت العرض.. ومستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي





كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء في الموسم القادم.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي بيتي وأنا متواجد فيه، ومنذ فترة طويلة أسمع شائعات عن علاقتي بكولر، بشكل يومي وأنا مبتعد عن مواقع التواصل الإجتماعي.. في الحقيقة لا توجد أي خلافات او مشاكل أو أي شيء بيني وبينه بشكل نهائي".

وأضاف كهربا: كنت ممتنع عن الرد حتى نهاية الدوري بشكل رسمي وأنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، وبالتأكيد أن يكون لي الموسم المقبل دور في التشكيل وأقوم بالمعافرة على كل فرصة وأنا جاهز في أي وقت لأي مباراة وأستطيع اللعب في أي مركز هجومي.

واختتم: لا يمكن ومستحيل أن ألعب في مصر لغير الأهلي وقد جاء عرض جيد بالفعل لي داخليا وأنا رفضته وباقي العروض كانت غير مناسبة لي لذا انا متواجد في القلعة الحمراء.