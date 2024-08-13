عرض ناري لنجم الأهلي مقابل 5 ملايين دولار





كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل رحيل نجم الأهلي محمد عبد المنعم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سيف زاهر: "عبد المنعم يقترب من نيس، والرقم الأقرب هو 5 مليون دولار، والنادي عمره ما وقف على حد".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز في نسخته الحالية، بعد الفوز أمام سموحة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ24.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 79 نقطة بعدما لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 26 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 71 هدفًا، وتلقت شباكه 24 هدفًا.