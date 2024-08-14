



نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات حسين الشحات بشأن زميله محمد أفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قال الشحات عبر تصريحات تليفزيونية على إم بي سي مصر 2: : أفشة قالي سامحني يا حسين قفلتها عليكوا برامج واعتراضات على الدكة.

على الجانب الاخر علّق نجم الأهلي حسين الشحات على أزمته مع نجم بيراميدز محمد الشيبي عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال حسين الشحات على إم بي سي مصر 2: بتمني ربنا يسامحني على الموقف اللي عملته في موقف محمد الشيبي، اللي عاوز أوصله للناس إن أنا مبشتمش، مش علشان موقف كل شوية تقولولي انت بتشتم، أنا زعلان من نفسي بسبب الموقف وتوبت ودي حاجة بيني وبين ربنا أتمني يسامحني عليها.

وتابع: أنا فتحت بيتي لـ الشيبي ورضا سليم عارف الكلام دا وفي لاعيبة كبيرة وشخصيات كتيرة تدخلت لحل المشكلة ولكن هو مصمم على رأيه وهو حر، والموضوع دا مش بيشغلني ولا بيأثر عليا.

وأضاف: قعدت أسبوع أو 10 أيام مبنمش بسبب اللي عملته مع الشيبي، واعتذرت مرة واتنين وتلاتة له ولأهله وبعتذرله تاني دلوقتي.