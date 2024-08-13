منهار ومستقبله في خطر.. متحدث الزمالك يكشف حالة أحمد فتوح





كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أخطر تطورات أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق، وحالته النفسية بعد قرار النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة دهسه لأحد المواطنين والتسبب في وفاته.

قال أحمد سالم في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "التفاصيل ستظهر مع الوقت، وفي الأساس اللاعبين في أجازة رسمية، وعائدين في وقت متأخر وحسب الرواية التي عرفناها أن المرحوم عبر الشارع برعونة واصطدم به فتوح بعد محاولة الابتعاد عنه.

أضاف: "فتوح في حالة نفسية سيئة، وفي حالة انهيار بسبب الواقعة، وحزين على تهديد مستقبل لاعب بحجم فتوح، وكلفنا فريق قانوني للدفاع عنه، والنيابة أجرت تحليل رسمي آخر له ونحن في انتظار نتيجته".

أوضح: "هذا ابتلاء لفتوح لأنه حادث غير متعمد وليس أخلاقي، والتصرفات الخارجية للاعبين، الأندية لا تستطيع السيطرة عليها ورأينا تصرفات واشتباكات خارجية للاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة وفي أوقات متأخرة من الليل".

وأتم تصريحاته: "بالتأكيد سيكون هناك تواصل مع أسرة المتوفي ولكن ليس في الوقت الحالي لمحاولة الصلح، خصوصًا وأن الحادثة دون تعمد".

وكانت النيابة قررت حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك، لمدة 4 أيام على ذمة القضية بعد تسببه في وفاة أحد المواطنين بعد دهسه بالخطأ أثناء عودته في طريق العلمين.