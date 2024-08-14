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الأهلي يبلغ خالد بيبو رسمياً برحيله من منصبه

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بيبو
الأربعاء، 14-08-2024 10:59 ص

 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الاجتماع الأخير بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، شهد حسم مصير خالد بيبو مدير الكرة بشكل رسمي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "جدّد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه في اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي، برحيل خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء".

وأضاف: "لجنة التخطيط أخطرت خالد بيبو رسميًا برحيله عن منصب مدير الكرة وأن مباراة مودرن سبورت يوم السبت المقبل هي الأخيرة في مشواره مع الفريق".

وتابع: "عرض النادي الأهلي أكثر من اسم على كولر لتولي منصب مدير الكرة أبرزهم عماد متعب ومحمد شوقي ووليد سليمان لخلافة خالد بيبو في الفترة القادمة".

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