تعليق مفاجئ من إمام عاشور على حادث أحمد فتوح.. وصدمة جديدة للاعب





وجه إمام عاشور لاعب الأهلي رسالة دعم إلى أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد أزمته الأخيرة في حادث دهس أحد الأشخاص خلال عودته من الساحل الشمالي.

وكتب عاشور عبر "استورى إنستجرام": «إن شاء الله ربنا يفرجها عليك يا أخويا وترجع تاني أقوى من الأول وحشتني يا أخويا»

بيان النائب العام

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي بيانا رسميا، اليوم، أكد فيه على تصدي النيابة العامة لجرائم تجاوز السرعات المقررة على الطرق بعد إصدار النيابة العامة نص الكتاب الدوري بتاريخ 6 يوليو 2024، على "المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونا بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة الإحالة للمحاكمة الجنائية".

صدمة لـ أحمد فتوح

قرارات النائب العام بشأن إحالة متجاوزي السرعة المقررة تضيف صدمة جديدة لـ أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر المحبوس على ذمة القتل الخطأ لفرد شرطة على طريق العلمين وذلك بعدما استعانت النيابة بصور الرادار لسيارة فتوح للكشف عن سرعته وقت الحادث.

وكشفت كاميرات الرادار عن عدد مخالفات سيارة أحمد فتوح والتي أغلبها تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف اثناء القيادة وعدم ارتداء حزام الامان، من تقرير المخالفات انه قبل ارتكاب واقعة دهس أمين شرطة وتحديدا يوم ١٠ أغسطس 2024 كان لاعب نادي الزمالك يقود سيارته التي حملت رقم "أ ف ج 9569"، سجلت كاميرات ورادار المرور مخالفة تجاوز السرعة المقررة من 100 إلى 131 كم في الكيلو 101 بطريق الإسكندرية مطروح.

وتسلمت النيابة بيانا ببعض المخالفات المرورية التي ارتكبها اللاعب أحمد محمد أبوالفتوح محمد في عام 2024 وتحديدا منذ يناير وحتى يوليو، والتي تضمنت ارتكاب اللاعب العديد من مخالفات تجاوز السرعة المقررة واستخدام الهاتف المحمول يدويا أثناء القيادة وقيادة السيارة دون حزام أمان.

وطبقا لقرار النائب العامة يحاكم احمد فتوح بتهمة تجاوز السرعة المقررة حيث ستضاف تلك التهمة الى قائمة اتهاماته التي وجهتها له النيابة عقب حادث العلمين.

بيان النائب العام

وقال البيان الرسمي الصادر من النيابة العامة انه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية؛ فقد واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حتى تاريخه -بدائرة نيابة مرور القاهرة- وقد أسفر ذلك عن الآتي:

- تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهما للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهما.

-تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات.

هذا وتؤكد النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.



