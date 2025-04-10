الجمعة 11 أبريل 2025
توقيت مصر 08:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. الدولار يسجل رقمًا تاريخيًا لأول مرة في جميع البنوك

إعلام إسرائيلي ينشر صورًا لانتشار سلاح مصري خطير يظهر لأول مرة قرب فيلادليفيا

ارتدت الحجاب.. أول ظهور لابنة حلا شيحة من زوجها الكندي

مرتضى منصور: حاكموا شيكابالا

أنهى حياتها ووضعها داخل مرتبة وألقاها للكلاب.. جـ.ـريمة حارس عقار المعادي

راحت تنفخ شفايفها ماتت.. ضبط طبيب مزيف بعيادة بالتجمع الخامس

ترامب: الدول "تقبل مؤخرتي" للتراجع عن التعريفات الجمركية(فيديو)

مطالب برلمانية بإقالة وزير التعليم بعد وفاة مسؤول كبير بسببه

الغندور يكشف موعد إقالة حسام حسن من جهاز المنتخب

بعد منشور أثار الجدل.. بيان عاجل من مكتب "عدلي منصور"

أنهى حياتها ووضعها داخل مرتبة وألقاها للكلاب.. جـ.ـريمة حارس عقار المعادي

photo_eb23
ا
الخميس، 10-04-2025 12:26 م

 

 

أقدم حارس عقار على قتل زوجته بمنطقة الوايلي، ثم ألقى جثتها في صحراء زهراء المعادي، في جريمة بشعة هزت المنطقة.

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من عامل أفاد فيه باختفاء شقيقته وعدم عثوره على زوجها، مع إغلاق شقتهما.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار دماء داخل الشقة، وبعد كسر الباب، تم العثور على دليل يثير الشكوك، ما دفع رجال الشرطة إلى تكثيف جهودهم.

بتكثيف التحقيقات، تم القبض على الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، موضحا أنه قتل زوجته، ثم حمل جثتها داخل مرتبة وألقاها في صحراء زهراء المعادي، ليتركها عرضة للنهش من قبل الحيوانات.

وتواصل قوات الأمن جهودها للبحث عن الجثة، بينما تقوم المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

إقرأ ايضا

67f4e4fe4c59b755064e5c3b

إعلام إسرائيلي ينشر صورًا لانتشار سلاح مصري خطير يظهر لأول مرة قرب فيلادليفيا

Capture

ارتدت الحجاب.. أول ظهور لابنة حلا شيحة من زوجها الكندي

unnamed

راحت تنفخ شفايفها ماتت.. ضبط طبيب مزيف بعيادة بالتجمع الخامس

أخبار متعلقة

Capture

موظف يغرس سكـ.ـينًا في بطن زوجته لعدم تجهيزها الفطار