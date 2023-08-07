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نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة صادمة عن سبب رحيل سيد عبدالحفيظ

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سيد عبدالحفيظ
الإثنين، 07-08-2023 03:43 م


أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي الأسبق، أن قرار إدارة الكرة بالقلعة الحمراء بتوجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق، وتعيين خالد بيبو بدلاً منه، كان مفاجئاً للجميع وغير متوقع خاصة بعدما نجح الأهلي في التتويج بكافة البطولات التي شارك بها الأهلي هذا الموسم باستثناء بطولة كأس العالم للأندية.
وأوضح عبد الغني في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة الشمس، إن عبد الحفيظ أدى دوره بنجاح طوال سنوات عمله مع الفريق كمدير للكرة.
أضاف، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كان أحد الأسباب القوية التي جعلت سيد عبد الحفيظ يرحل من منصبه كمدير للكرة.
أكمل: " كولر طلب رحيل سيد عبدالحفيظ، كأحد شروط الموافقة على تجديد عقده مع القلعة الحمراء وفقاً لرغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، خاصة وأن كولر، اشتكي من سيد عبد الحفيظ بسبب تدخلاته الفنية في بعض الأوقات".
وأتم تصريحاته: "العلاقة بين كولر وعبد الحفيظ لم تكن في قمة اكتمالها، على عكس علاقة المدرب السويسري مع سامي قمصان التي تتسم بالاحترام، وهناك أيضا أسباب أيضا عجلت برحيل عبد الحفيظ علي رأسها تأخر ارسال مستحقات فندق الإقامة الخاص بأكرم توفيق خلال تواجده في قطر لخوض المرحلة النهائية من التأهيل، وهو الأمر الذي تسبب في وضع اللاعب في موقف حرج ".

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