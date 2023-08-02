بيراميدز يفاجئ الأهلي بالتعاقد مع نجمه 4 مواسم

الأربعاء، 02-08-2023
11:19 ص
نجح نادي بيراميدز
في التعاقد مع محمد نصير، لاعب فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.
وحسب وسائل إعلام، فإن محمد نصير وقع على عقود انضمام لنادي بيراميدز
لمدة 4 سنوات بشكل رسمي، بعد تجاهل الأهلي قيده في القائمة.
أوضح المصدر- حسب مصراوي-، أن "نصير" كان معارا لفريق الداخلية في الموسم الماضي، وقدم أداء مميز، وهو ما جعل نادي بيراميدز
يتحرك للتعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية.
أضاف المصدر: " محمد نصير انتظر قرار النادي الأهلي، من عودته مرة أخرى، ولكنه علم بعدم قيده في قائمة الفريق، ورحيله بشكل نهائي عن الفريق الأحمر وهو ما جعله يوافق على عرض بيراميدز
بشكل رسمي.