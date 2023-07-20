بعد ظهوره مع الأهلي.. رد فعل مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور





شهدت الساعات الماضية، أحداث مثيرة، بعد توقيع إمام عاشور للنادي الأهلي بشكل رسمي وإعلان صورته بالتيشيرت الأحمر، قادما من نادي ميتلاند الدنماركي.

وأبدى جماهير الزمالك استيائهم الشديد من توقيع إمام عاشور للنادي الأهلي، خاصة وأنه كان من أهم اللاعبين للفريق الأبيض في الفترة الماضية، وحين رحل أكد في تصريحاته أن عودته لمصر ستكون من بوابة نادي الزمالك.

ومن جانبه قام محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، بإلغاء متابعة إمام عاشور، من موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد إعلان توقيعه للأهلي.

وحرص "شيكابالا" على نشر صورة جماهير الزمالك، عبر صفحته الشخصية، وكتب: "جمهورك إللي باقي".

ومن جانبها حرصت بعض الجماهير على دعم محمود شيكالا، على هذا الفعل حيث كتب أحد الأشخاص: " شيكابالا القائد التاريخي"، وردد آخر: " أنت صاحبي اللي بجد".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع إمام عاشور أمس الثلاثاء، بعقد لمدة 5 سنوات قادما من نادي ميتلاند الدنماركي.