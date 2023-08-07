تعليق غير متوقع من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ

الإثنين، 07-08-2023
10:33 ص
حرص المستشار مرتضى منصور
، على التعليق على قرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر لـ سيد عبدالحفيظ
، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأصدر النادي الأهلي قرارًا يوم الجمعة الماضي بتوجيه الشكر لـ سيد عبدالحفيظ
، وتعيين خالد بيبو، مديرًا للكرة.
وقال منصور، في فيديو نشره عبر قناته الشخصية على يوتيوب: سيد عبدالحفيظ
، انتهى دوره في الأهلي، هو كان موجود عشان يستفزني، أقوم أنا أرد، خلاص أنا مش موجود، ووجوده في الملعب الرياضي ملوش لازمة.
وأضاف: عبدالحفيظ، كان موجود عشان يستفزني، دلوقتي هيستفز مين؟ أنا بره وهو كان متعين عشان كده.