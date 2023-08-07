الإثنين 07 أغسطس 2023
توقيت مصر 11:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مؤثر.. لحظة وفاة مؤذن قبل صلاة الفجر داخل المسجد

سعوديان يرتكبان جريمة بشعة في وافد.. وصدور أمر ملكي بإقامة حد الحرابة عليهما

تفاصيل طرد عاضة أزياء إسرائيلية من أحد فنادق القاهرة

فرج عامر: محمد صلاح يرحل عن ليفربول إلى نادٍ سعودي مقابل مبلغ خرافي

كشفت فضائح.. مطربة تتهم وفاء مكي بمحاولة خطف زوجها منها (فيديو)

مفاجأة من البنوك.. طرح شهادات جديدة بفائدة 22%

تعليق غير متوقع من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ

بعد البنك المركزي.. قرار عاجل من بنك مصر بشان سعر الفائدة على هذه الحسابات

شاهد.. ضبط 10 أشخاص أثناء ممارسة الجنس في الكويت

أمر ملكي بإعدام سعودي قتل زوجته بطريقة بشعة أمام أولادهما

تعليق غير متوقع من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ

IMG-20230807-WA0015
مرتضى منصور
الإثنين، 07-08-2023 10:33 ص
 
حرص المستشار مرتضى منصور، على التعليق على قرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر لـ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأصدر النادي الأهلي قرارًا يوم الجمعة الماضي بتوجيه الشكر لـ سيد عبدالحفيظ، وتعيين خالد بيبو، مديرًا للكرة.
وقال منصور، في فيديو نشره عبر قناته الشخصية على يوتيوب: سيد عبدالحفيظ، انتهى دوره في الأهلي، هو كان موجود عشان يستفزني، أقوم أنا أرد، خلاص أنا مش موجود، ووجوده في الملعب الرياضي ملوش لازمة. 
وأضاف: عبدالحفيظ، كان موجود عشان يستفزني، دلوقتي هيستفز مين؟ أنا بره وهو كان متعين عشان كده.

إقرأ ايضا

IMG-20230807-WA0022

فرج عامر: محمد صلاح يرحل عن ليفربول إلى نادٍ سعودي مقابل مبلغ خرافي

download

شاهد.. أحمد شوبير يشعل غضب جماهير النصر السعودي

1526140_0

تصريحات صادمة.. مجدي عبدالغني يتوعد بمقاضاة وسائل إعلامية

أخبار متعلقة

920270-محمد-الشناوى-2

مقابل 5 ملايين دولار.. محمد الشناوي على وشك الرحيل عن الأهلي

6dbf5c53-520f-48c3-b13e-de6a9ebe10c2

نجم الزمالك يسخر من انضمام إمام عاشور للأهلي بتعليق صادم

bb5625bf-3852-4e81-bebf-84276a5c3d1b

رقم ضخم.. قيمة صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

4a24314a-cbe1-4d8e-829d-3ee120b1f045

أيمن أشرف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه وما دار بينه وبين الخطيب

0783200d-4e99-4a01-9326-92e7612fdbc1

تعليق مفاجئ من شيكابالا على انضمام إمام عاشور للأهلي

IMG-20230220-WA0030-778x470

أول رد فعل لـ إمام عاشور على عدم إتمام صفقة انضمامه للأهلي