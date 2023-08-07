شوبير يكشف مفاجأة باقتراب رحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

الإثنين، 07-08-2023
12:10 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب نادي بيراميدز
، من التعاقد مع لاعب من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه.
قال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: " هناك لاعب شاب في النادي الأهلي، لمع وخرج معارا الموسم الماضي، وظهر بمستوى مميز للغاية، ومازال النادي الأهلي لم يحدد موقفه النهائي من استمراره".
أضاف "شوبير": " هذا اللاعب نادي بيراميدز
يترقبه من بعيد، ويريد ضمه من النادي الأهلي، في حال الاستغناء عنه بشكل نهائي".
أوضح: " هذا اللاعب ليس محمد نصير، اللي مش هيروح بيراميدز
، ولكنه لاعب أخر، لو الأهلي تركه على سبيل الإعارة لن يضمه بيراميدز
، ولكن افتكروا كلامي في حال الاستغناء عنه سينضم لبيراميدز
مباشرة".
وكان نادي بيراميدز
تعاقد مع ثنائي فريق الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، وفعل بند شراء مصطفى فتحي من نادي التعاون السعودي.