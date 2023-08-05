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تصريحات صادمة.. مجدي عبدالغني يتوعد بمقاضاة وسائل إعلامية

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مجدي عبدالغني
السبت، 05-08-2023 11:24 م

 

نفى مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات عن مباراة الأهلي والمصري، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكتب عبر تويتر: “‏كالعادة تصريحات كاذبة ومزيفة علي لساني.. أنا مظهرتش في برنامجي من يوم المباراة ولم أصرح لأي وسيلة إعلامية بأي تصريح عن مباراة الأهلي والمصري.. كلام كاذب وعاري تماماً عن الصحة وسأقوم بمقاضاة كل الوسائل الإعلامية والصفحات التي تنشر تصريحات كاذبة علي لساني”.

 

وتابع: “‏بالمناسبة ضربة جزاء حسين الشحات في مباراة المصري صحيحة وفي شد واضح من إلياس الجلاصي من تيشرت لاعب النادى الأهلى الكل شافه.. واحنا بنثق في حكامنا وبندعهم إلي أبعد حد”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

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