نجل مرتضى منصور يعلق على خسارة والده بـ 4 كلمات مؤثرة

الثلاثاء، 10-11-2020
03:32 م
المصريون
في أول تعليق له عقب خسارة
والده في انتخابات البرلمان، وهجوم البعض عليه
وإظهار الشماتة، وجه أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك
"المعزول"،
رسالة مؤثرة لوالده.
ونشر أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك" صورة لوالده وهو يقف فى مؤتمر جماهيري حاشد قائلًا:
"بحبك للأبد مرتضى منصور".
وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة
بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات.
ومن المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم
: بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي 32488 صوتا
وأحمد إبراهيم الألفي 31578 صوتا وعبد
الفتاح البحراوي 27469 صوتا ومحمود العزب
24791 صوتا.
وستجرى الإعادة لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة.
بينما جاء مرتضي منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك
في المركز السادس
بحصوله علي 21271 صوتا ليكون خارج السباق الانتخابي.