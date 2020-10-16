خبر صادم للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربى

الجمعة، 16-10-2020
02:45 م
محمد عبد الحارس
نقل لاعب خط وسط نادى الزمالك فرجاني
ساسي، لإحدى مستشفيات الدار البيضاء، للاشتباه
في إصابته بـفيروس كورونا
.
ووفقا لموقع "البطولة" المغربي، فأن هناك شكوك حول إصابة اللاعب بالفيروس قبل وصوله للمغرب، مساء أمس الخميس.
وأكد الموقع، أن فرجاني
نفى في وقت سابق تعرضه للعدوى في بلاده، مشيرًا إلى أنه قرر الدخول في "حجر صحي اختياري" لبضعة أيام قبل اللحاق ببعثة الزمالك
في المغرب.
ومن المنتظر أن تحدد لجنة خاصة تابعة للاتحاد الأفريقي (الكاف)، ما إذا كان سيتم السماح لفرجاني
ساسي بالمشاركة في قمة الأحد المقبل أو لا، في حال ما إذا تأكدت بالفعل إصابته بالفيروس.