الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والرجاء المغربى

الأحد، 18-10-2020
09:18 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأحد عدد من المباريات بالدوريات المختلفة، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" منذ مارس الماضى.
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
الرجاء الرياضي – المغرب × الزمالك
– مصر، التاسعة مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 7
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد × فولهام ، الواحدة ظهرا، beIN Sports HD 2
كريستال بالاس × برايتون ، الثالثة عصرا
توتنهام هوتسبير× وست هام يونايتد، الخامسة والنصف مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 1
ليستر سيتي × أستون فيلا، الثامنة والربع مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
إيبار × أوساسونا، 12 ظهرا
أتلتيك بيلباو × ليفانتي ، الثانية ظهرا
فياريال × فالنسيا، الرابعة عصرا ، تذاع على قناة beIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس × إلتشي، السادسة والنصف مساء
هويسكا × بلد الوليد السادسة والنصف مساء
ريال بيتيس × ريال سوسييداد ،التاسعة مساء
الدوري الإيطالي
بولونيا × ساسولو، 12:30 ظهرا
تورينو × كالياري ، الثالثة عصرا
سبيزيا × فيورنتينا، الثالثة عصرا
أودينيزي × بارما، السادسة مساء
روما × بينفينتو، التاسعة إلا الربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
كولن × آينتراخت فرانكفورت، الثالثة والنصف عصرا
شالكه 04 × يونيون برلين، السادسة مساءا
الدوري الفرنسي
ستراسبورج × ليون، الواحدة ظهرا
أنجيه × ميتز، الثالثة عصرا
موناكو × مونبلييه، الثالثة عصرا
نانت ×ستاد بريست 29، الثالثة عصرا
سانت إيتيان × نيس، الخامسة مساء
ليل × لانس، التاسعة مساء
الدوري المصري
طنطا × المصري البورسعيدي، الخامسة والنصف مساء على قناة أون تايم سبورتس.