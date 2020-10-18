الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والرجاء المغربى

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ارشيف
 
الأحد، 18-10-2020 09:18 ص محمد عبد الحارس
 
تقام اليوم الأحد عدد من المباريات بالدوريات المختلفة، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" منذ مارس الماضى. 
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 
الرجاء الرياضي – المغرب × الزمالك – مصر، التاسعة مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 7
الدوري الإنجليزي 
شيفيلد يونايتد × فولهام ، الواحدة ظهرا، beIN Sports HD 2
كريستال بالاس × برايتون ، الثالثة عصرا
توتنهام هوتسبير× وست هام يونايتد، الخامسة والنصف مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 1
ليستر سيتي × أستون فيلا، الثامنة والربع مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 2           
الدوري الإسباني 
إيبار × أوساسونا، 12 ظهرا                   
أتلتيك بيلباو × ليفانتي ، الثانية ظهرا       
فياريال × فالنسيا، الرابعة عصرا ، تذاع على قناة beIN Sports HD 3 
ديبورتيفو ألافيس × إلتشي، السادسة والنصف مساء
هويسكا × بلد الوليد  السادسة والنصف مساء
ريال بيتيس × ريال سوسييداد ،التاسعة مساء
الدوري الإيطالي 
بولونيا × ساسولو، 12:30 ظهرا
تورينو × كالياري ، الثالثة عصرا
سبيزيا × فيورنتينا، الثالثة عصرا            
أودينيزي  × بارما، السادسة مساء          
روما × بينفينتو، التاسعة إلا الربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم 
كولن × آينتراخت فرانكفورت، الثالثة والنصف عصرا
شالكه 04 × يونيون برلين، السادسة مساءا
الدوري الفرنسي
ستراسبورج × ليون، الواحدة ظهرا
أنجيه × ميتز، الثالثة عصرا
موناكو × مونبلييه،  الثالثة عصرا
نانت ×ستاد بريست 29، الثالثة عصرا
سانت إيتيان × نيس، الخامسة مساء
ليل × لانس، التاسعة مساء
الدوري المصري 
طنطا‏ × المصري البورسعيدي، الخامسة والنصف مساء على قناة أون تايم سبورتس.
 

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