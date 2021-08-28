بسبب ما فعله.. تعرف على عقوبات شيكابالا التي يدرسها اتحاد الكرة

السبت، 28-08-2021
03:59 م
يدرس أحمد مجاهد
رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة اتحاد
الكرة التقدم بمذكرة رسمية ضد شيكابالا
لاعب الزمالك
لإدارة المسابقات لما قام به في
ختام مباراة فريقه أمام نادي البنك الأهلي.
ونشبت مشادة كلامية بين محمود عبد الرازق شيكابالا
، قائد
فريق الزمالك
، وبين أحمد مجاهد
رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة
، بسبب
رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى
ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.
ورفض أحمد مجاهد
، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين
لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا
للانفعال عليه.
وتنص المادة 23 بعنوان "مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة"
على التالي: "الإهانة أو الإساة أو التهديد لأى شخص من الاتحاد أو المجلس أو الجهة
المنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه"، يعاقب بواحدة
أو أكثر من العقوبات التالية: الإيقاف، الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، بجانب قيمة الأضرار
إن وجدت، الشطب و تغريمه ما تم إتلافه وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل
الوارد لهذه العقوبات".