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هاني حتحوت: عقوبة غير مسبوقة على شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا
Native
الأحد، 29-08-2021 10:23 ص

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك عقوبة كبيرة وغير مسبوقة في انتظار محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك سيتم الإعلان عنها من جانب اتحاد الكرة المصري.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن اتحاد الكرة حذر الزمالك، من خطورة تسليم الدرع عقب مباراة البنك الأهلي، ولكن الزمالك طالب بتسلم الدرع عقب المباراة أسوة بما حدث مع الأهلي في الموسم الماضي.
وأوضح هاني حتحوت، من خلال قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة تخوف من نشوب أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك، عن طريق محمود شيكابالا الذي يرغب في قيادة جماهير الأبيض لتوجيه ألفاظا نابية للأهلي.
وأشار حتحوت، إلى أن شيكابالا هدد بعدم خوض المباراة في حال عدم دخول زوجات اللاعبين للملعب، مضيفا إن شيكابالا قد اتفق مع عدد من الناشئين على النزول لأرض الملعب فور اطلاق صافرة الحكم بنهاية اللقاء، ولكن الناشئين تسربوا من المدرجات ووقفوا في الممر المؤدي للملعب رفقة عدد من زوجات اللاعبين ، وهو ماجعل الحكم محمود عاشور يتخوف من اقتحام الملعب، فقرر ايقاف المباراة لعدة دقائق حتى يتم إخلاء الممر وخروج اللاعبين الشباب الذين بلغ عددهم 60 لاعبا.
وواصل حتحوت، إنه عقب انتهاء اللقاء حاول شيكابالا ادخال اللاعبين الشباب، وزوجات اللاعبين إلى أرض الملعب ولكن اتحاد الكرة رفض ذلك، إلا بعد تسليم الدرع ولكن شيكابالا رفض ذلك لتنشب الأزمة مع مجاهد ويهاجم قائد الزمالك، رئيس الجبلاية قائلا :" هنحتفل بالدوري غصب عنك يا أهلاوي".
وأردف: "مشكلة شيكابالا إنه يظن عندما يتوج ببطولة بأنها نهاية العالم، الأهلي كسبان 4 بطولات آخر 8 شهور، ولما بيخلص بطولة بيدخل علي بطولة بعدها مش بيحتفل أصلا ، انت تخلص البطولة أول حاجة تفتكر فيها شتيمة الأهلي، هي دي مشكلة شيكابالا وجمهور الزمالك".
واختتم تصريحاته قائلا: "عقوبة شيكابالا ستكون كبيرة وغير مسبوقة، ولكن يتم دراستها بتأن شديد لأن هناك واقعتين، الأولي التحريض علي سب جماهير الأهلي، والثانية التجاوز في حق أحمد مجاهد، والعقوبة سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة".
 

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