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ميدو يكشف طريقة اللعب المناسبة أمام المغرب ويحذر من هذا اللاعب

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ميدو يكشف طريقة اللعب المناسبة أمام المغرب ويحذر من هذا اللاعب

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ميدو
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الأحد، 30-01-2022 10:52 ص

حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو منتخب مصر الوطني من أشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب قبل مواجهة المنتخبين اليوم، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
ويرى ميدو أن أشرف حكيمي حاليا أفضل ظهير أيمن في العالم حاليا، ويجب الحذر منه.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب المغرب يمتلك مدربا مميزا خليلوزيتش، والمباراة لن تكون سهلة على منتخب مصر".
وأضاف: "مباراة المغرب تحتاج إلى التزام تكتيكي من نوع خاص، على المستوى الهجومي والدفاعي".
وتابع: "أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم حاليا، يعتبر مفتاح لعب مميز ويجب الحذر منه، يجب استغلال مصطفى محمد للمساحات خلف حكيمي، لابد من أن يميل مصطفى محمد للاستلام في المساحات التي سيتركها حكيمي عند هجومه".
وختم حديثه قائلا: "أكبر أزمة دفاعية تواجه منتخب المغرب، المساحات التي يتركها أشرف حكيمي خلفه، عن طريق الاعتماد على الكرات الطولية خلف الدفاعات".

يلتقي منتخب مصر الوطني، مع نظيره المغربي، اليوم الأحد، في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في الكاميرون.
 

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