الخميس 27 يناير 2022
توقيت مصر 21:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تطورات جديدة في قضية «سائق التاكسي والطفلة»

الإبعاد النهائي ومنع الدخول.. تحذير لكل المقيمين في السعودية من هذه المخالفة

اتحاد الكرة يكشف موقف «كيروش» من الاستمرار مع المنتخب

إبراهيم سعيد: « لما صلاح يتكلم .. الكل يسمع لهذا السبب»

الكشف عن إصابة محمد الشناوي

بعد تسريب فيديو تمارس الرذيلة.. فنانة سورية تظهر بقميص النوم

مقتل سعودي دهسًا تحت أقدام فيل غاضب

من هو الشاب العربي الذي تزوج ابنة سلطان بروناي في حفل أسطوري

المحكمة ترفض استئناف أحمد سعد وتؤيد القرار ضده لصالح سمية الخشاب

رهف القنون تتخطى الجُرأة وتظهر عارية تمامًا

ADS
 

الكشف عن إصابة محمد الشناوي

Capture
محمد الشناوي
Native
Teads
الخميس، 27-01-2022 11:38 ص

تعرض محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لإصابه قوية بعد تدخل قوي مع مهاجم كوت ديفوار ومحمد عبدالمنعم مدافع الفراعنة فى الدقيقة 86 .
ودفع كيروش بـ محمد أبوجيل بدلا من محمد الشناوي فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .
وظهر محمد الشناوي وهو يخرج من أرض الملعب ومسك بيده ، قدمه اليمني من الوراء وهو يسير على قدميه .
وصرح على محمد على المعلق على المباراة ، بأن إصابه محمد الشناوي عبارة عن شد فى العضلة الخلفية .
كما تعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر لإصابة دامية بعد التحامه مع مدافع منتخب كوت ديفوار، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

 

إقرأ ايضا

اتحاد-الكرة-المصري

اتحاد الكرة يكشف موقف «كيروش» من الاستمرار مع المنتخب

1722880_0

إبراهيم سعيد: « لما صلاح يتكلم .. الكل يسمع لهذا السبب»

Capture

بعد الجدل الكبير.. حقيقية حصول لاعب كوت ديفوار على إنذارين وعدم طرده

أخبار متعلقة

Capture

بعد الجدل الكبير.. حقيقية حصول لاعب كوت ديفوار على إنذارين وعدم طرده

983154_0

«قصف جبهة».. صلاح يرد على سخرية ماني

Mohamed_El_Shenawy

لهذا السبب حصل «الشناوي» على أفضل حارس مرمى في مرحلة المجموعات

19_2022-637779518559956380-995

مصر تفوز على السودان وتتأهل للدور ثمن النهائي

61ddc57d421aa9092f530c15

«الفار أنقذنا».. مصر تفوز على غينيا في أمم أفريقيا بهدف دون رد بصعوبة