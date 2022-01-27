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بعد الجدل الكبير.. حقيقية حصول لاعب كوت ديفوار على إنذارين وعدم طرده

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الخميس، 27-01-2022 10:16 ص

أشهر الحكم الذي أدار مباراة مصر وكوت ديفوار، في الدقيقة 112 من عمر المباراة البطاقة الصفراء للاعب الإيفواري سيمون ديلي صاحب الرقم «14»، وظن عدد كبير من المشاهدين أنه الإنذار الثاني للاعب.
وبالرجوع إلى أحداث المباراة، وفق إحصائيات محرك البحث «جوجل»، تبين أن الإنذار الأول لمنتخب كوت ديفوار كان من نصيب المدافع إيريك بايلي صاحب الرقم «21»، وتحصل عليه في الدقيقة الـ9.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر عدد من متابعي المباراة أن الحكم تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الإيفواري سيمون ديلي، على الرغم من حصوله على بطاقة صفراء واحدة.
وخلط المتابعون بين اللاعب إيريك بايلي صاحب الرقم «21» واللاعب سيمون ديلي «14»، وظنوا بحصوله على بطاقتين صفراء، ما دفعهم للمطالبة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب في شوط المباراة الرابع.
وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منافسه كوت ديفوار بركلات الترجيح، في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021. وضرب موعدًا ناريًا مع منافسه المغرب، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.
 

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