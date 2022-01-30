بشرى.. 4 قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة مصر والمغرب

الأحد، 30-01-2022
09:30 ص
يلتقي منتخب مصر
بنظيره المغربي، مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الدور
ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33 التي تقام بدولة
الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، والتي تقام للمرة
الثانية بمشاركة 24 منتخبا.
تقرر أن يكون موعد مباراة
منتخب مصر
والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم، عند
تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب أحمدو أهيدجيو.
ويمكن مشاهدة مباراة مصر
والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات «بي
إن سبورتس» المشفرة، غير أن هناك قنوات
أخرى يمكن من خلالها متابعة المباراة
بشكل مجاني.
- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد
11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595،
التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.
- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284،
معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015،
معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.