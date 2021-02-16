ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن مروان محسن: سر لا يعرفه الجميع وراء تراجع مستواه

الثلاثاء، 16-02-2021
08:34 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد حسام ميدو
- مقدم برنامج "أوضة اللبس" - أنه يحب مروان محسن
لاعب الأهلي على المستوى الشخصية.
وأضاف: تكلمت مع مروان محسن
عقب عودة بعثة الأهلي من الدوحة
بعد كأس العالم للأندية وطالبته ألا يحزن من الانتقادات.
وتابع: الأزمة الحقيقية التي يمر بها مروان محسن
سببها أنه عندما أصيب بالرباط الصليبي وظل بعيدا لمدة 14 شهر عاد وتدرب بقوة .
واستدرك: عندما تدرب مروان محسن
بقوة كبيرة أدى هذا إلى زيادة الكتلة العضلية في جسمه حوالي 5 أو 6 كيلوجرامات وهو ما أثر على مرونته ولذلك طلبت منه أن يخفف الحمل التدريبي لكي يقلل من الكتلة العضلية ويستعيد مرونته التي كانت قبل الإصابة.