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ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن مروان محسن: سر لا يعرفه الجميع وراء تراجع مستواه

ميدو
ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن مروان محسن: سر لا يعرفه الجميع وراء تراجع مستواه
 
الثلاثاء، 16-02-2021 08:34 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد حسام ميدو - مقدم برنامج "أوضة اللبس" - أنه يحب مروان محسن لاعب الأهلي على المستوى الشخصية.

وأضاف: تكلمت مع مروان محسن عقب عودة بعثة الأهلي من الدوحة بعد كأس العالم للأندية وطالبته ألا يحزن من الانتقادات.

وتابع: الأزمة الحقيقية التي يمر بها مروان محسن سببها أنه عندما أصيب بالرباط الصليبي وظل بعيدا لمدة 14 شهر عاد وتدرب بقوة .

واستدرك: عندما تدرب مروان محسن بقوة كبيرة أدى هذا إلى زيادة الكتلة العضلية في جسمه حوالي 5 أو 6 كيلوجرامات وهو ما أثر على مرونته ولذلك طلبت منه أن يخفف الحمل التدريبي لكي يقلل من الكتلة العضلية ويستعيد مرونته التي كانت قبل الإصابة.
 

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