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ميدو يفجر مفاجأة عن سبب إزالة لافتة محمد صلاح من الزمالك

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لافتة
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الأحد، 09-01-2022 11:15 ص

كشف أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك والإعلامي الحالي، موقف نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من لافتة تحمل اسمه بنادي الزمالك.
وأكد ميدو أن صلاح أبدى استياءه من لافتة تحمل اسمه تم وضعها على حديقة داخل نادي الزمالك، قبل أن يتم استبدالها مؤخرا، موضحا أن النجم أبلغ مسؤولين كبارا في الدولة بذلك، وطلب أن يزال اسمه من على هذه اللافتة.
وشدد ميدو على أن النجم محمد صلاح، لا يرغب في تصنيف نفسه إذا كان أهلاويا أو زملكاويا، بجانب الأمور التسويقية الخاصة والمتعلقة بالإعلانات.
يشار إلى أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر مؤخرا، إطلاق اسم صلاح على إحدى حدائق النادي، من أجل تكريمه على ما يقدمه خلال مسيرته الكروية، حيث كتب عليها "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب"، ولم تمكث مكانها سوى عدة أيام، لتتم إزالتها، وتعليق لافتة أخرى تحمل اسم عصام مرعي، نجم الزمالك السابق.
 

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