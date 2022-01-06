الزمالك يتراجع ويزيل اسم محمد صلاح بشكل مفاجئ من النادي

الخميس، 06-01-2022
03:15 م
قام مسئولو نادي الزمالك
، برفع لافتة تحمل اسم محمد صلاح
نجم المنتخب ونادي ليفربول
الإنجليزي من على الحديقة التي خصصها النادي من قبل لنجم
الريدز والفراعنة.
واستبدل مسئولو الزمالك
، لافتة محمد صلاح
بلافتة لـ عصام
مرعي نجم القلعة البيضاء السابق.
وكان مجلس إدارة
القلعة البيضاء سبق وأطلق أسماء كل من شيكابالا ورضا عبد العال على حدائق بالنادي.
وفي سياق آخر تواصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني
للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة
البيضاء الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده حاليا في معسكر نسور قرطاج قبل
انطلاق كأس الأمم الأفريقية.
وحرص المدير الفني للفريق على الاطمئنان على حالة المهاجم
التونسي بعد إصابته بفيروس كورونا وتمنى له الشفاء العاجل.
ومن جانبه طمأن الجزيري المدير الفني الفرنسي وأكد أن حالته مستقرة ويخضع للعزل ويتلقى بروتوكول
العلاج المتبع تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.