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أول تعليق من المنتخب على إصابة "صلاح" بفيروس كورونا

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صلاح
Native
Teads
الأحد، 02-01-2022 01:35 م

كشف مصدر داخل جهاز المنتخب الموقف النهائي من إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا ومن ثم انضمامه لصفوف الفراعنة والذى يستعد للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال شهر يناير الجاري.
وأكد المصدر أن محمد صلاح لم يتعرض للإصابة بكورونا، موضحا أن البروتوكول الموضوع من الاتحاد الدولي يُجبر الأندية على تبليغ المنتخبات بـأسماء اللاعبين المصابين، وهو الأمر الذى لم يحدث مع محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعب سيصل القاهرة بشكل طبيعي خلال أيام على متن طائرة للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني بعد الحجز له من قبل اتحاد الكرة.
وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا ولم يكشف عن هويتهم، ليذهب البعض لأن محمد صلاح من ضمن المصابين، وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته، وأدى المنتخب الوطنى تدريبه صباح أمس على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة فى ختام معسكره المفتوح، استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون، والتى ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطنى يوم 11 يناير المقبل، بمواجهة نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التى تضم معهما غينيا بيساو والسودان.

 

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