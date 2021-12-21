محمد صلاح يشن هجومًاعلى «كيروش»

الثلاثاء، 21-12-2021
10:00 ص
شن محمد صلاح
، نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، هجوم
ًا على كارلوس كيروش
،
المدير الفني للمنتخب الوطني المصري عقب حصول منتخب مصر
على المركز الرابع خلال
بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري.
وأضاف «صلاح» خلال تصريحاته المتلفزة: «كارلوس كيروش
عايش عكس المصريين،
وهو عارف أن أفشة كويس فيقوم بإجلاسه على مقاعد البدلاء». وواصل «كارلوس كيروش
مش
عنيد لكن فيه حد مفهمة يعمل الكلام دا وغير مقبول هذا الأمر، وهو يتعامل معنا
حاليا على حسب الطلبات التي تم معرفته بها».
تابع: «منتخب مصر
كان لا بد أن يفوز ببطولة كأس العرب، والمدرب بيعطي لنفسه
أعذار، وبيتعامل بالعاطفية مع الجميع، وكان لا بد أن ينافس على كأس العرب».