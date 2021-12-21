الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
توقيت مصر 15:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلي والرجاء على كأس السوبر الأفريقي

زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب: بيلبس هدومي يروح بها الشغل

مواقع التواصل.. المفتي يكشف أبرز 3 أسباب للطلاق في مصر

نادية الجندي تهدد باللجؤ للقضاء بسبب ما يُقال عما فعلته مع عماد حمدي

حسن راتب يتحدث في اعترافاته عن أميرة سعودية.. فما علاقتها بالقضية؟

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

الكويت تطرد مصريين بسبب علاقتهما بحزب الله اللبناني

فنانة لـ أدهم نابلسي: «فايت على جهنم إن اعتزلت أو لا».. والجمهور يرد عليها

أمريكا تعلن القبض على «إرهابي» سعودي الجنسية.. وبيان عاجل من المملكة

بسبب البرد الشديد.. إباحة التيمم من الجنابة بدلا من الغسل لهؤلاء فقط

ADS
 

محمد صلاح يشن هجومًاعلى «كيروش»

كارلوس-كيروش-780x408
كيروش
Native
Teads
الثلاثاء، 21-12-2021 10:00 ص

شن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، هجومًا على كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري عقب حصول منتخب مصر على المركز الرابع خلال بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري.
وأضاف «صلاح» خلال تصريحاته المتلفزة: «كارلوس كيروش عايش عكس المصريين، وهو عارف أن أفشة كويس فيقوم بإجلاسه على مقاعد البدلاء». وواصل «كارلوس كيروش مش عنيد لكن فيه حد مفهمة يعمل الكلام دا وغير مقبول هذا الأمر، وهو يتعامل معنا حاليا على حسب الطلبات التي تم معرفته بها».
تابع: «منتخب مصر كان لا بد أن يفوز ببطولة كأس العرب، والمدرب بيعطي لنفسه أعذار، وبيتعامل بالعاطفية مع الجميع، وكان لا بد أن ينافس على كأس العرب».
 

إقرأ ايضا

مباراة-الأهلي-والترجي

قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلي والرجاء على كأس السوبر الأفريقي

مصر2021_12_9_12_50

استبعاد 10 لاعبين من قائمة المنتخب بأمر "الكاف"

Capture

قرار مفاجئ من «كيروش» لـ«غربلة» قائمة المنتخب مرة أخرى

أخبار متعلقة

shober-2021

«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس

image

تقرير بريطاني: الأهلي يضع ليفربول في ورطة.. ما السر؟

19_2021-637743094603186227-318

موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب

14-10-2021_03_49_17_GomhuriaOnline_1634176157

ميدو يفاجئ الجميع ويهاجم نجم الزمالك: حرام يلعب في المنتخب

202110091014461446

ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب

محمد صلاح و زوجته

سبب غير متوقع وراء تسلم " أم مكة" جائزة محمد صلاح الذهبية