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كارتيرون يهدد بمقاضاة الزمالك خلال ساعات

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كارتيرون
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الأربعاء، 05-01-2022 09:03 ص

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح الإدارة مهلة لمدة ٢٤ ساعة قبل تقديم شكوى ضد النادي لفسخ العقد.
وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، :"الزمالك أرسل اليوم صورة من تحويل الراتب عبر الإيميل لكارتيرون".
وتابع :"كارتيرون ينتظر للغد لان التحويل قد يستغرق بعض الساعات".
وأكمل :"حال عدم وصول الراتب في حساب المدرب حتى الغد سيقوم بتقديم شكوى رسمية ضد النادي في الفيفا".
وأكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج «بوكس تو بوكس» على فضائية etc أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، غاضب بسبب عدم وجود مكافأة خاصة به حال التتويج ببطولة كأس الرابطة.
وأضاف شبانة أن عقد كارتيرون لا يتضمَّن مع الزمالك أي مكافأة حال الحصول على كأس الرابطة ولم يضع مسؤولو الزمالك من الأساس بندا بتلك البطولة باعتبارها ودية وليست رسمية.
ويرغب كارتيرون في الحصول على مكافأة حال التتويج بكأس الرابطة باعتبار أن الجماهير والإدارة تطالبه بالفوز بها وسيتم محاسبته حال خسارة تلك البطولة.
 

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