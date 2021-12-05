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ميدو: عمر كمال مضى 3 سنوات خلاص

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عمر كمال
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الأحد، 05-12-2021 11:32 ص

أثنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، على إدارة نادي فيوتشر بعدما نجحت في ضم اللاعب عمر كمال عبدالواحد بعدما فشل نادي الزمالك في ضم اللاعب بسبب إيقاف القيد.
وأكد أحمد حسام ميدو في برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "معلوماتي أن نادي فيوتشر وقع مع عمر كمال عبدالواحد عقد لمدة 3 سنوات واللاعب أصبح مستمرًا في فيوتشر".
وأوضح: "الزمالك لم يقيد عمر كمال عبدالواحد وهو لم يصبح لاعب معارًا من الزمالك إلى فيوتشر ولكن أصبح لاعبًا في فيوتشر لمدة 3 سنوات والزمالك ليس له حق في استعادة اللاعب".
وأتم: "برافو إدارة فيوتشر بعد نجاحها في التوقيع مع عمر كمال عبدالواحد وبرافو علي ماهر الذي ضم اللاعب نظرًا لمعرفته بمستوى وقدرات اللاعب".
 

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