موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الأربعاء، 28-07-2021
03:44 م
بعد تحقيقه فوزًا غاليًا على أستراليا بنتيجة 2-0، سيواجه منتخب مصر
الأولمبى نظيره البرازيل
فى الثانية عشر ظهر يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو
الجارى على ملعب إيباركى كاشيما .
وحقق منتخب مصر
الأولمبى لكرة
القدم، فوزا مستحقا على حساب أستراليا بهدفين دون رد في المباراة
التي أقيمت
بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وضرب منتخب مصر
الأولمبى موعدا مع البرازيل
فى الدور ربع النهائى لأولمبياد
طوكيو وذلك بعد الفوز على إستراليا اليوم .
وكان منتخب البرازيل
الأولمبى قد حسم صدارة المجموعة الرابعة فى منافسات
كرة القدم بأولمبياد طوكيو ليضرب موعدا مع منتخب مصر
فى دور الثمانية للبطولة .
وتغلب منتخب البرازيل
على نظيره السعودى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، فيما
تأهل منتخب كوت ديفوار ثانيا برصيد 5 نقاط متفوقا على ألمانيا .
وجاءت أهداف منتخب مصر
عن طريق أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44، وأضاف عمار
حمدي الهدف الثانى فى الدقيقة 86 ، وبهذا الفوز يضمن منتخب مصر
الأولمبي التأهل
إلى الدور ربع النهائى من مسابقة أولمبياد طوكيو 2020.