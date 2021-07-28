منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد بالفوز على أستراليا 2-0

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تأهل المنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب مديره الفني، إلى ربع نهائي الأولمبياد، بعد تحقيقه فوزًا غاليًا على منتخب أستراليا بنتيجة 2-0، ليضرب موعدًا ناريًا قادمًا مع البرازيل.

أحرز الهدف الأول أحمد ياسر ريان، بتمريرة رائعة من رمضان صبحي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، فيما تمكن عمار حمدي من إحراز الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليضمن المنتخب التأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد، بعد تعادل الأرجنتين مع أسبانيا 1-1، ليتأهل منتخبنا بفارق الأهداف.









