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مفاجأة.. بث مباراة المنتخب الأولمبي ضد أستراليا على القناة المفتوحة

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منتخب مصر
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الثلاثاء، 27-07-2021 03:07 م


أعلنت قناة بي إن سبورت إذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا المقرر إقامتها غدا الأربعاء فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لأولمبياد طوكيو عبر قناتها المفتوحة.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر وأستراليا فى تمام الواحدة ظهرا ، ويدخل منتخب مصر مباراة أستراليا رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل التمسك بفرص التأهل إلى الدور المقبل من منافسات الأولمبياد.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا ” إسناد مباراة منتخب مصر وأستراليا والمقرر إقامتها غدا الأربعاء فى إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز.
ومن المقرر أن يعاون الحكم البرتغالى ارتر دياز كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

ترتيب مجموعة مصر وأستراليا
1- إسبانيا : 4 نقاط
2-  أستراليا: 3 نقاط
3- الأرجنتين: 3 نقاط
4- مصر: نقطة وحيدة

ولم يتمكن منتخب مصر الأولمبي من تسجيل أي أهداف في المباراتين التي خاضهما خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، وتلقى اللاعبين والجهاز الفني هجوماَ شرساَ من الجماهير المتابعة للبطولة.
واتهم الجمهور شوقي غريب ورفاقه بسوء التخطيط وعدم امكانية تنفيذ هجمات تترجم كأهداف، وتحامل البعض على رمضان صبحي وخط الهجوم بشكل عام.
 

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