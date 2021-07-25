بالتفاصيل.. هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام الأرجنتين

خاض المنتخب الأولمبي الوطني ثاني مبارياته في منافسات كرة القدم بأولمبياد
طوكيو
الجارية في اليابان حتى 8 أغسطس المقبل، اليوم الأحد أمام نظيره الأرجنتيني
على ملعب سابورو دوم.
وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد تعادل في المباراة
الأولى أمام إسبانيا
سلبيًا، فيما خسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد.
ودخل المنتخب الأولمبي مباراة
اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي وأسامة جلال.
خط الوسط: كريم العراقي، أكرم توفيق، عمار حمدي وأحمد فتوح.
الهجوم: رمضان صبحي، صلاح محسن وأحمد ياسر ريان.
ويدخل منتخب الأرجنتين الأولمبي مباراة
اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: جيرمياس ليدسما.
خط الدفاع: هيرنان دو لا فونت، نوهان بيريز، فاكوندو ميدينا وكلاوديو برافو.
خط الوسط: بيدرو ديلا فيجا، فاوستو ماريانو فيرا، مارتين بايرو وإزيكويل
باركو.
الهجوم: أدولفو جايش وأليكسيس ماك اليستير.
وإليكم تفاصيل المباراة
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عزف النشيدين الوطنيين للمنتخبين المصري والأرجنتيني
بداية المباراة
الدقيقة 2 : بداية ضاغطة من المنتخب الأرجنتيني
الدقيقة 4 : هدف مؤكد يضيع على الأرجنتين بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء
ارتطمت في القائم الأيسر
الدقيقة 6 : ركلة حرة للمنتخب في وسط الملعب، انتهت بعرضية من كريم العراقي
تصدى لها الحارس
الدقيقة 10 : هدوء في نسق المباراة
الدقيقة 12: رمضان صبحي يهدر فرصة مؤكد للمنتخب بعد انفراد تام بالمرمى،
قبل أن يسدد الكرة في الزاوية القريبة من الحارس ليتصدى لها ليديسما
الدقيقة 14: تسديدة من دي لا فوينتي، لاعب المنتخب الأرجنتيني من حدود
منطقة الجزاء تعلو العارضة
الدقيقة 17 : هدف مؤكد يضيع على المنتخب الوطني، بعد تمريرة من رمضان صبحي
داخل منطقة الجزاء مرت من أمام عمار حمدي وسددها أحمد ياسر ريان إلا أن الدفاع
تدخل
الدقيقة 19 : انفراد جديد يضيع على المنتخب الوطني بعد تسديدة ضعيفة من
كريم العراقي تمر بجوار القائم الأيمن
الدقيقة 21 : فرصة جديدة تضيع على المنتخب بعد مشوار جيد من رمضان صبحي
وتمريرة لأحمد ياسر ريان قابلها بتسديدة غير متقنة
الدقيقة 30 : هدوء في نسق المباراة
وسيطرة متبادلة في وسط الملعب
الدقيقة 37 : عرضية خطيرة من ركلة ركنية يبعدها محمد الشناوي
الدقيقة 40 : انفراد للمنتخب الأرجنتيني يبعده محمود حمدي الونش
الدقيقة 41 : إصابة محمد الشناوي ودخول الجهاز الطبي لإسعافه
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
تبديل بين الشوطين بخروج كريم العراقي ونزول كريم فؤاد
بداية الشوط الثاني
الدقيقة 46 : ركلة حرة مباشرة للمنتخب الأرجنتيني على بعد 25 ياردة من مرمى
الشناوي بعد عرقلة من عمار حمدي
الدقيقة 48 : ماك أليستر يسدد الركلة الحرة إلا أنها تعلو عارضة الشناوي
الدقيقة 50 : الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني عن طريق فاكوندو ميدينا بعد
كرة ارتدت من القائم وسددها في المرمى
الدقيقة 56 : سيطرة من المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب
الدقيقة 60 : تبديلان للمنتخب المصري : خروج عمار حمدي وصلاح محسن ونزول
إبراهيم عادل وطاهر محمد طاهر
الدقيقة 61 : تسديدة غريبة من طاهر محمد طاهر تعلو العارضة
الدقيقة 62 : تبديلان للمنتخب الأرجنتيني : خروج أدولفو جايش وإيزيكيل
باركو ونزول أوجستن أورزي وإيزيكيل بونسي
الدقيقة 71 : ركلة حرة للمنتخب الوطني في وسط الملعب ينفذها رمضان صبحي
بإرسال كرة طولية يبعدها الحارس
الدقيقة 72 : تسديدة قوية من أحمد فتوح من مسافة بعيدة تتحول إلى ركلة
ركنية
الدقيقة 78 : تبديل للمنتخب المصري بخروج أسامة جلال ونزول ناصر ماهر
الدقيقة 83 : بطاقة صفراء لبيلمونتي، لاعب الأرجنتين بعد تدخل عنيف على
أحمد فتوح
الدقيقة 85 : ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لصالح المنتخب المصري
الدقيقة 86 : رمضان صبحي يرسل عرضية متقنة ترتطم في الدفاع وتمر من أمام
رأس أحمد ياسر ويضيع هدف مؤكد على المنتخب
الدقيقة 88 : ركلة حرة مباشرة للمنتخب المصري على بعد 25 ياردة، ينفذها
رمضان صبحي بتسديدة يتصدى لها الحارس
الدقيقة 90 : 5 دقائق وقت بدل ضائع
نهاية المباراة
بهزيمة المنتخب المصري بهدف نظيف أمام الأرجنتين.