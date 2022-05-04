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موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال إفريقيا

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الأربعاء، 04-05-2022 10:28 ص
تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري، على ملعب السلام، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب السلام.
وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس.
وكان النادي الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين، حيث فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل في المغرب في مباراة الإياب بنتيجة 1-1.
وتأهل نادي وفاق سطيف الجزائري إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين، حيث تعادل على ملعبه سلبيا، بينما فاز على الترجي في ملعب رادس بهدف نظيف.
ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب يوم 14 مايو في الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
على الجانب الآخر، يواجه فريق الوداد المغربي نظيره بيترو أتليتكو الأنجولي، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

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