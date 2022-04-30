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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الليلة

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الليلة

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السبت، 30-04-2022 11:22 ص
يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الأهلي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري المصري.
ويدخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني هيثم شعبان، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الماضية.

قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: سيف تقا - وليد عبد المنعم  - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا - مصعب البطاط - عبد الله جمعة.
خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد توني - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو - صالح جمعة - مصطفى ميسي.
خط الهجوم:  باسم مرسي.

على الجانب الآخر، يعاني الأهلي من غيابات عديدة أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء الليلة، حيث يفقد، خدمات علي لطفي وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمود متولي.
محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.
 

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