الإثنين 12 يوليه 2021
توقيت مصر 11:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

انتهز فرصة مباراة الأهلي وجرد زوجته من ملابسها ثم قتلها لهذا السبب

صاحب هدف مصر المقاصة في الأهلي: «لهذا السبب طلعت لساني»

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن سد النهضة

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

انتحار شقيق الفنان رامي صبري.. تعرف على السبب الصادم

فاروق جعفر:«لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق نغسل التيشرتات»

عمرو أديب يفجر مفاجأة صادمة عن سد النهضة: المياه ستغمر القاهرة

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

حليمة بولند تظهر بالحجاب بشكل صادم (فيديو)

ADS
 

صاحب هدف مصر المقاصة في الأهلي: «لهذا السبب طلعت لساني»

20180405110351351
مودي
Native
الإثنين، 12-07-2021 09:42 ص

قال  أحمد مودي، مدافع الفريق  الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إن احتفاله بهدفه فى مرمى الأهلي بالأمس فى المباراة التى جمعت الأهلي والمقاصة فى الدوري لم يقصد به شيئا.
وأضاف مودى، في تصريحات تلفزيونية: “ احتفالي مفيهوش أي رسالة لأي حد وابني دايمًا لما بيزعل مني بيطلعلي لسانه، فأنا بقلده مش أكتر لكن والله العظيم مش قصدي أي حد ، الهدف الأول لصالح الأهلي برأسية من محمد شريف جاء من خطأ واضح وصريح ونتمنى التوفيق للمارد الأحمر في نهائي إفريقيا”.
وأردف:" الأهلي استطاع العودة وتعادل في المباراة وفاز، ولكن هدف التعادل جاء من خطأ واضح وصريح على محمد شريف لقد منعني من الوصول للكرة".
ورد مودي: "تحدثت مع الحكم عقب الهدف وطالبته بالرجوع لتقنية الفيديو وأكد لي أنه سيشاهدها ولكن لم يحدث".
وواصل: "الأهلي ضغط علينا في الشوط التاني جدًا، لأنه بينافس على الدوري واحنا عندنا لعيبة صغيرة، ورأيي إن اللي وصلنا له الحمد لله يعتبر إنجازا، وبشكر اللعيبة على الأداء النهاردة وإنت بتلاعب الأهلي فشيء طبيعي إن الناحية البدنية تقع".
وأكد أحمد مودي أنه كان سيجتمع بمحمد شريف مهاجم الأهلي في فريق واحد في أكثر من مرة سابقة، مواصلا:" محمد شريف إن شاء الله مستقبل مصر في خط الهجوم وتطور عن أدائه عندما كان في انبي أو دجلة، والي بيساعده انه بيلعب في الأهلي وبيديله دفعة كبيرة واشتغل على نفسه وهو الي بيكسب النادي الأهلي، اللي بيساعده كمان إن أفشة والشحات واللاعيبة بتساعده كتير، إن شاء الله يكون مهاجم منتخب مصر".
 

إقرأ ايضا

732663_0

فاروق جعفر:«لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق نغسل التيشرتات»

الاهلي-ومصر-المقاصه-1625990646-0

الأهلي يهزم مصر المقاصة بهاتريك «شريف» وضربة «قفشة»

920202018159628503632

عفت نصار يشن هجومًا عنيفًا على محمود الخطيب بعد ما حدث

أخبار متعلقة

الاهلي-ومصر-المقاصه-1625990646-0

الأهلي يهزم مصر المقاصة بهاتريك «شريف» وضربة «قفشة»

58061397_303

قرار مفاجئ بتأجيل مباراة الأهلي

image

تشكيل الأهلي أمام الترجي اليوم والقنوات الناقلة

98-090733--_160cd7b95af792_700x400

كاف يوقع عقوبة على الأهلي بسبب ما حدث في مباراة الترجي

20191124104200162

لاعب هارب.. محمد فضل يفجر سرًا لأول مرة عن رمضان صبحي

موسيماني

سر قرار موسيماني الصادم باستبعاد سداسي الفريق من مباراة الترجي