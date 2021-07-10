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قرار مفاجئ بتأجيل مباراة الأهلي

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الاهلي
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السبت، 10-07-2021 12:18 م

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر للمقاصة مع الأهلى في ستاد الجيش بالسويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز في السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من اقامتها في الخامسة مساءً.
واكتفي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بإقامة تدريبات خفيفة للاعبين صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريبات بدنية خفيفة وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
فيما خاض رباعي الفريق سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.

 

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