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موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

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الخميس، 27-05-2021 12:07 م

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف موعدًا جديدًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الحالية الذي سيقام في المغرب.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” إقامة نهائي دورى أبطال إفريقيا يوم 27 يوليو المقبل بدلًا من 17 يوليو المقبل.
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  " كاف " تفاصيل موعد مباراةي النادي الأهلي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتهما خلال شهر يونيو المقبل .
وأعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي فى تونس يوم 18 يونيو ، على ملعب رادس، بينما تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر على ملعب الأهلي السلام، بجولة الإياب ، وتقام المباراةان في التاسعة مساء بتوقيت مصر وتونس.
 

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