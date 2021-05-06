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الأهلي يتخطى الاتحاد السكندري في الدوري ويفوز 1/2

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الخميس، 06-05-2021 08:30 م المصريون
 تمكن فريق الأهلي من تخطى الاتحاد السكندري في الدوري وفاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم بنتيجة1/2 .


 

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