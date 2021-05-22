موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز والقنوات الناقلة

السبت، 22-05-2021
10:20 ص
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة
صعبة اليوم في تمام الساعة الثالثة مساءً، عندما يلتقى صن داونز
الجنوب إفريقى، على
ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال
إفريقيا، والتي يتم بثها على قنوات "بي إن سبورتس".
يسعى الأهلي إلى
تأمين نتيجة مباراة
الذهاب والتى فاز فيها بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف
نهائى دورى أبطال إفريقيا.
واستعد الأهلى جيدا لموقعة اليوم من خلال السفر إلى جنوب
إفريقيا قبل موعد المباراة
بـ5 أيام من أجل التعود على الأجواء التى ستقام فيها المباراة
،
علما بأنها ستقام فى الثالثة عصرا، حيث يخشى الجهاز الفنى واللاعبين من أن تكون الأجواء
حارة، ولكن ما طمأن البعثة الحمراء هو اعتدال حالة الطقس فى جنوب إفريقيا منذ أن حطت
أرجلهم ببلاد نيلسون مانديلا.
وعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرات فنية مع
لاعبيه على مدار الأيام الماضية من أجل تحفيز اللاعبين والتأكيد على أن الفريق لعب
شوط أول فى القاهرة وعليه الاجتهاد والتركيز فى شوط المباراة
الثانى بجنوب إفريقيا،
وعكف على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى مباراة
الذهاب حتى لا تتكرر فى موقعة
اليوم.
ووضع موسيمانى خطة مباراة
فريقه ضد صن داونز
، من أجل افساد
مفاتيح لعب الفريق الجنوب إفريقى وغلق المساحات أمام مفاتيح لعبه والتحكم فى رتم المباراة
،
لا سيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من بطل جنوب إفريقيا من بداية اللقاء، حيث طالب موسيمانى
لاعبى الأهلى بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة
على لاعبى صن داونز
وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط، لتصعيب المهمة على بطل
جنوب إفريقيا فى الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.
واستقر الجهاز الفنى للأهلى على الشتيكل المتوقع أن يخوض
مباراة صن داونز
اليوم والمكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى وبدر بانون
وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى الدفاع وعمرو السولية وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات
"أكرم توفيق" فى الوسط ومحمد شريف وطاهر محمد فى الهجوم.