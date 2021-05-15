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الموعد والقناة الناقلة.. تشكيل الأهلي أمام صن داونز

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السبت، 15-05-2021 01:04 م

يلتقي الأهلي مع صن داونز مساء اليوم السبت على استاد الأهلي ‏we السلام، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏
وتقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت فى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس.
واستقر بيتسو موسيمانى  المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة اليوم ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومعه محمد هانى وبدر بانون و ياسر إبراهيم  وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات و طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.
 

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