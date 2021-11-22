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«موسيماني» يستبعد 6 لاعبين من مباراة المحلة اليوم على رأسهم «كهربا»

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«موسيماني» يستبعد 6 لاعبين من مباراة المحلة اليوم على رأسهم «كهربا»

موسيماني-وكهربا
كهربا
Native
Teads
الإثنين، 22-11-2021 04:00 م

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عددا من لاعبيه البارزين خلال مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء اليوم فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز .
ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين ، حمدى فتحى لاعب الوسط الذى يغيب عن لقاء اليوم أمام غزل المحلة بعد طرده فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب .
وقرر موسيمانى خروج 6 لاعبين من حساباته فى مواجهة اليوم بناء على رؤية فنية من موسيمانى ، وعلى رأسهم محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ومحمود متولى ومحمود وحيد وصلاح محسن .
ومن المقرر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوى .
خط الدفاع : محمد هانى “ حسين الشحات ” و بدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق .
خط الهجوم :مجدى أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف .
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات ، في المقابل يدخل غزل المحلة  المتوهج بقيادة محمد عودة، المباراة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، من 4 لقاءات ( 2 فوز - 2 تعادل).


 

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