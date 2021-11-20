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سيد عبدالحفيظ يكشف صاحب قرار استبعاد كهربا

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سيد عبدالحفيظ
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السبت، 20-11-2021 02:45 م

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سبب استبعاد محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من قائمة الأحمر في أخر مبارتين.
وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور، إنه لا يوجد أي أزمات بشأن كهربا في الأهلي وإن اللاعب يتدرب بشكل طبيعي.
وتابع: “كهربا مجتهد، ولو كان هناك مشكلة لما شارك في المباريات الودية”.
وأضاف: "سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي قرار فني بحت من قبل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي".

ونجح الأهلي في استعادة صدارة الدوري المصري، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي هذا الموسم، بفوزه على المقاولون العرب بصعوبة، بهدف دون رد، على ستاد السلام، أمس، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وأحرز هدف الأهلي الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 66، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد المقاولون عند 4 نقاط في المركز العاشر.
 

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