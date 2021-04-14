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موعد مباراتي الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

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ارشيفية
 
الأربعاء، 14-04-2021 01:03 م المصريون

يخوض ناديي الأهلي والزمالك مواجهة منفصلة لكل منهما اليوم في مسابقة كأس مصر، حيث يلتقي الأهلي مع النصر على استاد الأهلى والسلام، ومباراة الزمالك مع حرس الحدود على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات دور الـ 32 للبطولة.
تقام مباراة الأهلي والنصر في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى والسلام، وتُعد مباراة اليوم "البروفة الأخيرة" للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.
ويخوض الأهلي مباراة اليوم بدون عدد كبير من لاعبيه لأساب مختلفة، يأتى فى مقدمتهم محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف، وياسر أبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي وحمدي فتحي للإصابة كما يتواصل غياب على معلول للإصابة أيضا، وازدادت مُعاناة الأهلي خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا.
تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ويدخل الفارس الأبيض وعينه نصب مصالحة الجماهير بشكل أو بآخر من خلال تحقيق فوز عريض آخر ولكن لحساب بطولة الكأس بعد وداع بطولة دوري الأبطال الأفريقى من دور المجموعات، وإن كان حرس الحدود ليس بالخصم الهيّن أبدًا.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 

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