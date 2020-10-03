موسيماني: لدي مفاجأة سوف تسعد جماهير الأهلي جدا .. هذه تفاصيلها

السبت، 03-10-2020
05:55 ص
أحمد عادل شعبان
أكد بيتسو موسيماني
- المدير الفني الجديد للنادي الأهلي - أنه لديه مفاجأة لجماهير النادي بخصوص طريقة اللعب.
وقال في تصريحات له: أشعر بسعادة وأعرف أن جماهير الأهلي مدافعي الشياطين الحمر يقدرون كرة القدم، هم يرغبون في الفوز لكن أيضا بطريقة جيدة
لدي شيء قد يسرهم في هذا الصدد.
وأضاف: أريد أن أقول لجماهير الأهلي إننا لن نفوز فقط لكننا سنلعب كرة قدم جيدة، الأهلي فريق قوي، وبحاجة للفوز، لكن نحن بحاجة للفوز بدوري الأبطال، لأنها بطولة غائبة منذ 7-8 سنوات تقريبا.
واستدرك: لقد وقعت على عقد لمدة عامين، ولكن في تاريخي لم أدرب فريقا أقل من 7 أعوام أو 8، لذا أثق في بقائي ولكن أريد دعم الجماهير، أعلم أن النتائج مهمة، لكن مع الصبر لكي ينمو الفريق معي، الخطة قصيرة الأمد هي دوري الأبطال.