السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 06:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طبيب بالبيت الأبيض يفجر مفاجأة مدوية عن علاج ترامب من فيروس كورونا

البيت الأبيض: ترامب سيعمل من المستشفى خلال الأيام المقبلة

"الصحة العالمية": معدل إصابات كورونا ارتفع بشرق المتوسط

مفاجأة.. ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وكالة "موديز" تكشف: السعودية أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم

هل يحذف ترامب من لائحة الانتخابات بعد إصابته بكورونا؟

الجندي: لو لم يكن القران محفوظا لحدث هذا الشيء

داعية: هذا الرجل حرمت عليه الجنة

محمد موسى لرئيس الوزراء : بناشد فيك روح الأب والإنسان انقذهم

موسيماني: لدي مفاجأة سوف تسعد جماهير الأهلي جدا .. هذه تفاصيلها

موسيماني-4
موسيماني: لدي مفاجأة سوف تسعد جماهير الأهلي جدا .. هذه تفاصيلها
 
السبت، 03-10-2020 05:55 ص أحمد عادل شعبان
أكد بيتسو موسيماني - المدير الفني الجديد للنادي الأهلي - أنه لديه مفاجأة لجماهير النادي بخصوص طريقة اللعب.

وقال في تصريحات له: أشعر بسعادة وأعرف أن جماهير الأهلي مدافعي الشياطين الحمر يقدرون كرة القدم، هم يرغبون في الفوز لكن أيضا بطريقة جيدة لدي شيء قد يسرهم في هذا الصدد.

وأضاف: أريد أن أقول لجماهير الأهلي إننا لن نفوز فقط لكننا سنلعب كرة قدم جيدة، الأهلي فريق قوي، وبحاجة للفوز، لكن نحن بحاجة للفوز بدوري الأبطال، لأنها بطولة غائبة منذ 7-8 سنوات تقريبا.

واستدرك: لقد وقعت على عقد لمدة عامين، ولكن في تاريخي لم أدرب فريقا أقل من 7 أعوام أو 8، لذا أثق في بقائي ولكن أريد دعم الجماهير، أعلم أن النتائج مهمة، لكن مع الصبر لكي ينمو الفريق معي، الخطة قصيرة الأمد هي دوري الأبطال.
 

إقرأ ايضا

طه إسماعيل

طه إسماعيل: هذا اللاعب بالأهلي جسده مترهل .. وأعتقد أنه سيرحل نهاية الموسم

ساديو ماني

مفاجأة.. ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

0_unnamed-1

فيديو.. «ليونيل ميسي» يشتبك مع حكم المباراة بسبب البطاقة الحمراء

أخبار متعلقة

موسيماني

موسيماني في الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق

750857

نص رسالة فايلر لموسيماني بعد رحيله عن الأهلي

موسيماني-4

موسيماني يصدم نجم الأهلي: مش عايزه معايا في الجهاز الفني

بيتسو موسيماني

مدرب صن داونز يوجه الرسالة الأخيرة للفريق وجماهيره

موسيماني-4

رسميا .. "موسيمانى" مديرًا فنيا للأهلى موسمين مقبلين

123

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع محمد إبراهيم