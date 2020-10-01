نص رسالة فايلر لموسيماني بعد رحيله عن الأهلي

الخميس، 01-10-2020
06:39 م
أحمد سالم
وجه السويسري رينيه فايلر
المدير الفني السابق للأهلي رسالة إلى موسيماني
الذي تولي قيادة الأحمر خلفا له.
ونشر فايلر
صورة له مع موسيماني
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب: "أتمنى لك حظا سعيدا في دوري الأبطال".
وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، تعيين موسيماني
مدرب صن داونز السابق مدير فنيا للمارد الأحمر، بعقد يمتد لمدة موسمين.
ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني
التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.