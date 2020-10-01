الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«جوجل» تدفع مليار دولار لناشري الأخبار مقابل عرض المحتوى

تحديد موعد النطق بشأن تسليم مؤسس «ويكيليكس» لللولايات المتحدة

نص رسالة فايلر لموسيماني بعد رحيله عن الأهلي

متهم بقتل متظاهرين يخطط لمقاضاة «جو بايدن» بتهمة التشهير

وزير خارجية المجر لـ «الطيب»: نشرف ببداية زيارتنا لمصر من الأزهر

الحكومة تعلن عن توفير 3255 فرصة عمل بأجور تصل لـ7 آلاف

شاهد لحظة سقوط مقاتلة أمريكية من طراز «إف 35 بي»

أرمينيا تستغيث بـ«السيسي» لوقف الحرب عليها

قرار رسمي بسحب دواء خطير من الصيدليات

شاهد.. حسين الجسمي يُلحن أول معزوفة إسرائيلية احتفاءً بالتطبيع

نص رسالة فايلر لموسيماني بعد رحيله عن الأهلي

750857
فايلر
 
الخميس، 01-10-2020 06:39 م أحمد سالم
وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي رسالة إلى موسيماني الذي تولي قيادة الأحمر خلفا له.

ونشر فايلر صورة له مع موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب: "أتمنى لك حظا سعيدا في دوري الأبطال".

وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، تعيين موسيماني مدرب صن داونز السابق مدير فنيا للمارد الأحمر، بعقد يمتد لمدة موسمين.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.
 

إقرأ ايضا

فايلر

مفاجأة.. هذا النادي خطف فايلر من الأهلي

علم ألمانيا

نجم ألمانيا يفوز بجائزة أفضل مدافع في أوروبا

20200807020819819

مفاجأة.. "فايلر" يعود للقاهرة الأحد المقبل

أخبار متعلقة

الأهلي-شعار

خبر سار بالأهلى قبل مواجهة "الدراويش"

20200831182617739

"فايلر" يباغت حرس الحدود بتشكيل غير متوقع

download

التشكيل المتوقع للأهلى أمام «الحدود»

download

الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لـ «الحرس»

download

الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة "الحرس"

download

التشكيل المتوقع للأهلى أمام "دجلة"