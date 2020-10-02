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موسيماني في الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق

موسيماني
موسيماني
 
الجمعة، 02-10-2020 04:23 م أحمد سالم
وصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى مقر الجزيرة ‏منذ قليل؛ استعدادًا لبدء مهمته بشكل رسمي وقيادة المران الجماعي للفريق الذي ينطلق في الخامسة مساء ‏اليوم على ملعب التتش.‏

ووصل موسيماني وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ‏الجمعة؛ استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.‏

وحرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ‏على استقبال موسيماني وجهازه المعاون عند وصولهم صباح اليوم إلى مطار القاهرة، والترحيب بهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ‏بالخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.‏
 

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