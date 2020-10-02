موسيماني في الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق

الجمعة، 02-10-2020
04:23 م
أحمد سالم
وصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى مقر الجزيرة منذ قليل؛ استعدادًا لبدء مهمته بشكل رسمي وقيادة المران الجماعي للفريق الذي ينطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش.
ووصل موسيماني
وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.
وحرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على استقبال موسيماني
وجهازه المعاون عند وصولهم صباح اليوم إلى مطار القاهرة، والترحيب بهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.